Pologne : Robert Lewandowski s'emporte à propos de Lionel Messi

Alors qu'elle affrontera le Mexique pour son match d'ouverture, mardi, la Pologne de Robert Lewandowski va devoir se frotter à l'Argentine de Lionel Messi, la légende de son nouveau club : le FC Barcelone. Présent en conférence de presse ce vendredi, le buteur polonais s'est d'ailleurs emporté face à un journaliste après une question sur La Pulga.

Questionné sur des "critiques" qu'il aurait prononcées contre l'attaquant parisien, Lewandowski s'est emporté contre un journaliste. «Ma relation avec Messi ? Quand j'ai dit ça ? Où ? Vous avez dû le voir sur Instagram. Je n'ai jamais dit ça à propos de Messi. Messi est en très bonne forme non seulement avec l'équipe nationale, mais aussi avec le PSG. Vous pouvez voir à chaque pas qu'il est une légende du FC Barcelone. Les équipes les plus fortes sont le Brésil, l'Argentine, l'Espagne et la France. Ce sont mes préférées».