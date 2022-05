La décision de Kylian Mbappé est interminable pour la presse européenne, retournement de situation pour le rachat de l'AC Milan

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé fait espérer toute la presse européenne

Le feuilleton Kylian Mbappé fait trembler tous les médias et journalistes sportifs européens, à commencer surtout par les espagnols. «Kylian, le doute dérange» titre Marca ce matin, comme pour lancer un message au français. Le tricolore doit annoncer sa décision ce week-end. Surtout que selon plusieurs médias, comme AS, l’indécision de Mbappé n’a jamais été aussi importante que dans ces ultimes heures. Le Parisien a un accord avec le Real Madrid et le PSG. «En équilibre instable» peut-on lire sur la première page du quotidien. Pour les journalistes de Tuttosport, «si Mbappé reste au PSG, c'est une vraie claque». «L’interminable attente» titre de son côté L’Équipe dans ses pages intérieures. Et puis comme le rappelle Le Parisien, ce pourrait être son dernier match au Parc ce soir.

Le rachat de l'AC Milan en suspens

Ce matin, le Corriere Dello Sport nous apprend qu’il y a des rebondissements dans le rachat de l’AC Milan. Le club italien était tout proche de passer sous le contrôle d’une société du Bahreïn, maintenant la tendance est de rester sous pavillon américain. La négociation entre Investcorp du pays du golf et Elliott, le propriétaire du club milanais, est suspendue. Un accord définitif n'aurait pas été trouvé et la société d'investissement américaine RedBird Capital Partners aurait profité de l'impasse pour présenter une nouvelle offre selon les journalistes italiens. RedBird propose désormais 1,8 milliard d'euros à Eliott pour l’AC Milan.

Quel dénouement dans la lutte pour la Premier League ?

Tous les tabloïds du pays ne pensent qu’à la 38e et ultime journée de Premier League, qui aura lieu ce dimanche à 17h. Quel dénouement final pour le titre ? Sera-t-il pour Manchester City, ou Liverpool ? En attendant, les deux coaches se sont confrontés indirectement en conférence de presse. Des propos repris bien évidemment par les quotidiens anglais. «Pep lui donne le gros lot» titre le Daily Express. Bien que les Reds aient remporté la Coupe de la Ligue, la FA Cup et atteint la finale de la Ligue des champions, Guardiola estime que la Premier League est toujours le trophée le plus satisfaisant à soulever. «Le mien est plus grand que les vôtres» s’amuse à écrire le Daily Star dans ses pages sports, tout en illustrant ses propos avec le coach espagnol qui soulève le titre de champion et Klopp celui de la FA Cup. «Une ligue différente» titre le Daily Mirror. Jürgen Klopp, lui, estime que la pression pour le titre est plus forte sur les Skyblues que sur les Reds car c’est le seul titre qu’ils peuvent remporter cette année.