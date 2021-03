Indice UEFA : l'Angleterre frappe un grand coup !

La suite après cette publicité

Malgré l'éclaircie PSG, l'horizon européen semble bouché pour les clubs français. Il faut dire que la France (qui totalise 7.416 points) va terminer la saison à son niveau le plus bas depuis la saison 2007-08. Et les piteux résultats de la France au classement de l'indice dénotent par rapport à ses voisins européens à commencer par l'Angleterre qui cartonne cette saison sur la scène continentale.

Avec cinq représentants encore qualifiés à ce stade de la compétition, nos voisins d'Outre Manche écrasent la concurrence loin devant l'Espagne (3 représentants) et l'Allemagne (2 représentants). Il faut dire que les trois géants anglais qualifiés en Ligue des Champions (Chelsea, Manchester City et Liverpool) sont encore en lice au stade des 1/4 de finale. Idem pour Arsenal et Manchester United en Ligue Europa.

Malgré la terrible défaillance de Tottenham face au Dinamo Zagreb, l'Angleterre (qui totalise 19.500 points) pourrait se rapprocher voire même dépasser son total de points de la saison 2018-19 à savoir 22.642 points. Sur le classement sur cinq ans, sa saison record permet même aux clubs anglais de revenir à la hauteur des clubs espagnols avant sans doute de les dépasser lors du prochain tour.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2020/21 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 26/02/21 :

-1. Angleterre 19.500 (5/7)

-2. Espagne 17.357 (3/7)

-3. Italie 15.428 (1/7)

-4. Allemagne 14.928 (2/7)

-5. Portugal 9.200 (1/5)

-6. Pays-Bas 9.000 (1/5)

-7. Ecosse 8.500 (1/4)

-8. France 7.416 (1/6)

-9. Israël 7.000 (0/4)

-10. Ukraine 6.800 (0/5)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2016 et 2021) :

-1. Espagne 95.712

-1. Angleterre 95.712

-3. Italie 74.581

-4. Allemagne 73.284

-5. France 55.581

-6. Portugal 48.149

-7. Pays-Bas 39.000

-8. Russie 38.382

-9. Belgique 36.500

-10. Autriche 35.825