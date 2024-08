Lecce annonce l’arrivée de Frédéric Guilbert

C’était attendu et c’est désormais officiel : comme nous vous le révélions en exclusivité plus tôt au mois d’août, le défenseur français et capitaine du RC Strasbourg, Frédéric Guilbert (29 ans), a quitté l’Alsace et s’est engagé officiellement avec le club italien de Lecce. Il va ainsi rejoindre de nombreux compatriotes puisque l’équipe des Pouilles possèdent dans ses rangs Andy Pelmard, Rémi Oudin, Balthazar Pierret, Mohamed Kaba, Gaby Jean, Max Denis (Primavera) et Sandro Bertolucci (Primavera).

«Bienvenue Frédéric ! Le footballeur français né en 1994 vient d’atterrir dans le Salento et arrive à Lecce pour subir les examens médicaux d’usage», a annoncé le club des Pouilles sur ses réseaux sociaux avec une belle photo du désormais ancien joueur de Strasbourg à l’aéroport avec une écharpe de l’équipe autour du cou.