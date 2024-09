Aymeric Laporte se lâche sur la vie en Arabie saoudite

Devenu paria chez les amateurs de football européen après son départ de Manchester City pour rallier Al-Nassr, Aymeric Laporte a remis tout le monde d’accord cet été pendant l’Euro, remporté avec l’Espagne. Titulaire indiscutable et impérial avec la Roja, le Franco-Espagnol a rappelé au monde entier le merveilleux joueur de football qu’il était, malgré le fait qu’il évolue en Arabie saoudite. Un pays où il ne se voit cependant pas rester toute sa vie, bien au contraire.

Interrogé par le Daily Mail, le natif d’Agen a avoué que son temps dans le Golfe était compté et que son retour en Europe était déjà acté, dans plus ou moins longtemps.« Il y a beaucoup de circulation, il fait très chaud (en Arabie saoudite). Je ne vois pas ma famille vivre ici après le football, mais on ne sait jamais. Il y a des choses que nous aimons ici, mais je suis loin de ma famille élargie et c’est difficile. Tôt ou tard, je reviendrai », a révélé l’ancien de l’Athletic Club de Bilbao au tabloïd anglais. Et pourquoi pas poursuivre sa carrière en France pour celui qui a rejoint l’Espagne à l’âge de 16 ans. Affaire à suivre…