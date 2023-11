Le très joli geste d’Erling Haaland pour son club formateur

Habile sur et en dehors des terrains. Samedi, Bryne FK, club de deuxième division norvégienne, affronte Start IK. Une rencontre cruciale puisque pour la première fois depuis 2006, Bryne participera aux barrages de la première division norvégienne. Une opportunité en or pour le club qui a formé Erling Haaland. Et il n’a pas oublié d’où il venait.

D’après TV2, l’attaquant de Manchester City a prévu de payer les billets de train aller/retour jusqu’à Kristiansand pour environ 200 supporters de Bryne. Un joli geste signé Erling Haaland qui souhaite faciliter le déplacement de plusieurs centaines de fans et ainsi, augmenter les chances de son ancien club. Respect.