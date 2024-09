Graham Potter est prêt à revenir sur un banc

Dix-sept mois après son licenciement de Chelsea, Graham Potter a refait surface ce vendredi dans un entretien pour The Telegraph. L’ancien entraîneur des Blues (septembre 2022-avril 2023) a indiqué qu’il était prêt à revenir sur le banc d’une équipe. Il pense même qu’à l’instar de certains entraîneurs de Premier League, il est en capacité de rebondir après plusieurs mois à l’écart du monde du football.

La suite après cette publicité

« Je me sens prêt à revenir depuis un certain temps. Il faut encore que ce soit le bon club, mais j’ai hâte d’y être. Je suis impatient de voir les opportunités qui s’offrent à moi, et je vais prendre chaque opportunité et la juger sur ses mérites. (…) Il n’y a pas si longtemps, Eddie Howe a quitté Bournemouth après avoir été relégué, il a pris 18 mois de congé et maintenant, il est à Newcastle où il fait des choses brillantes. Si vous regardez Unaï Emery, comment il a été accueilli après avoir quitté Arsenal et regardez ce qu’il fait à présent. C’est le travail, le défi du football. Je vois Chelsea comme une expérience incroyable, même si cela ne s’est pas passé aussi bien que je l’aurais voulu. Je dois en assumer la responsabilité, mais je pense que j’en sors grandi et que je serai un meilleur entraîneur, c’est certain», a indiqué le technicien anglais de 49 ans. Selon le média britannique, Potter a reçu plusieurs offres de clubs de Premier League et d’Espagne.