L’OL va encore prêter le flop Amin Sarr

L’Olympique Lyonnais est très observé sur le marché des transferts. La formation de John Textor est notamment pointé du doigt sur sa manière de surpayer certains joueurs alors que le club doit également vendre pour près de 100 millions. C’est en tout cas ce qu’avait expliqué Textor lors de son audition devant la DNCG. Et pour le moment, c’est loin d’être le cas puisque les indésirables ne trouvent pas non plus une porte de sortie.

Du moins pour le moment. Selon les informations du Progrès, l’OL va réussir à se débarrasser, au moins un an, de son flop Amin Sarr. L’attaquant suédois acheté pour 12 millions d’euros va filer du côté d’Hellas Vérone en prêt avec option d’achat. La saison dernière, son prêt avec OA du côté de Wolfsbourg n’avait strictement rien donné (17 matches, 0 but, 0 passe décisive). L’OL espère que ce nouveau prêt permettra d’enfin se séparer d’Amin Sarr.