Bayern Munich : Ivan Perisic a eu des problèmes avec Niko Kovac

Prêté la saison dernière par l'Inter Milan au Bayern Munich, Ivan Perisic (31 ans) a réalisé un exercice plein avec 8 buts et 10 passes décisives en 35 rencontres toutes compétitions confondues. L'ailier croate a également remporté un très beau triplé avec la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Ligue des Champions. Si le Bayern Munich ne l'a pas conservé et qu'il est de retour en Italie, Ivan Perisic reste satisfait de sa saison.

Interrogé par Inter TV, il est revenu sur son aventure en Bavière et a tancé légèrement son ancien coach Niko Kovac : «la dernière année a été incroyable. J'ai remporté trois trophées avec une grande équipe. Mais je dois dire que ce n'était pas facile au début. J'ai eu quelques problèmes avec le premier entraîneur.» L'actuel coach de l'AS Monaco appréciera.

