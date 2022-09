Le cyborg Erling Haaland met le feu à l'Angleterre, scandale au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Haaland, «la machine volante »

Il était très attendu, c'est le retour d'Erling Haaland face à son ancien club le Borussia Dortmund. Et comme il fallait s'y attendre, le Norvégien a encore marqué et pourtant, ça n'a pas été facile pour Manchester City. Le Cyborg fait la Une du Daily Express qui parle de «machine volante» ! «Haaland scelle une nouvelle fois la victoire de City.» Mais comme l'indique aussi The Guardian, «Haaland a riposté à un Dortmund entreprenant.» Le Daily Mail s'enflamme aussi et parle d'Haaland comme d'un «karaté kid». «Les acrobaties de Haaland coulent Dortmund. La tête dans les nuages : Erling Haaland étourdit les Allemands avec un finish aérien.» En Allemagne aussi, le Norvégien fait la Une avec Kicker qui parle d'un «derby malheureux» pour les Allemands. Enfin pour être complet, Chelsea fait 1-1 à domicile contre le RB Salzbourg pour la première de Graham Potter à la tête des Blues. Pas de quoi remettre totalement les têtes à l'endroit pour le nouveau coach…

La Catalogne choquée par le prochain maillot du Barça

En Espagne, Sport revient sur la grosse polémique qui s'annonce car si tout va bien sportivement le prochain maillot des Blaugranas fait scandale chez les supporters. Le média placarde que «les Barcelonais joueront en blanc» la saison prochaine ! Et alors ça, ça ne passe pas du tout chez les fans qui ne retrouvent pas les couleurs chères à leur club. Une décision incompréhensible pour eux, car cette couleur rappelle celle de l'ennemi juré, le Real Madrid. Sauf que comme le confirme Sport, il a déjà été validé par le conseil d'administration qui ne fera pas machine arrière…. Quand le business prend le dessus sur certaines valeurs, ce sont les supporters qui trinquent !

L'Italie n'en peut plus d'Allegri

En Italie, c'est la soupe à la grimace et la défaite de la Juve à domicile contre Benfica (1-2) ne passe pas du tout ! C'est simple, Tuttosport ne passe pas par quatre chemins et demande carrément la tête de Massimiliano Allegri ! «Juve-Allegri, ça suffit !», peste le journal turinois. «C'est un désastre contre Benfica : Milik a fait illusion, Miretti donne à Joao Mario le 1-1, puis en deuxième mi-temps un effondrement déconcertant malgré le retour de Di Maria : Neres marque et les Portugais passent devant. Les fans sont furieux, la qualification relève déjà de exploit.» Bonucci ne s'est pas défilé et a déclaré : «Nous méritons les huées, je suis inquiet». Alors que l'entraîneur a confié : «je ne me sens pas en danger.» Pour Il Corriere dello Sport, pourtant, la Vieille Dame est déjà «hors-jeu» avec ce résultat et surtout deux défaites en deux journées dans cette compétition.