Inter Miami : Lionel Messi à l’origine d’une bagarre générale

Son arrivée en fanfare n’a laissé personne indifférent. En signant à l’Inter Miami, Lionel Messi a jeté un énorme coup de projecteur sur la MLS et la franchise de David Beckham. Auteur de 7 buts lors des quatre dernières rencontres, la Pulga répond présent sur le terrain. Resplendissant pour ses débuts avec les Floridiens, le septuple Ballon d’Or déchaîne les passions. Dans le sens figuré comme dans le sens propre.

La nuit précédente, son but sur coup franc pour sceller la victoire des siens lors de la rencontre folle face à Dallas (5-4) a entraîné une violente bagarre générale entre supporters. Des images de ce violent affrontement ont été diffusés sur les réseaux sociaux et on y voit notamment un supporter portant le maillot de Lionel Messi en train d’asséner des coups de poing. Visiblement, la folie Messi contamine tout le monde aux Etats-Unis…