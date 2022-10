Ibrahima Konaté rêve de la Coupe du monde

Après une très belle première saison à Liverpool, Ibrahima Konaté doit attendre un peu avant de confirmer. Le Français a longtemps été blessé en ce début d'exercice pour un problème au genou. Revenu à l'entraînement, il n'a pas encore disputé la moindre minute. Il ne devrait pas tarder à retrouver le terrain avec l'enchaînement des matchs et espère bien faire partie de la liste de Didier Deschamps dans un mois pour la Coupe du monde au Qatar. S'il est conscient qu'il doit d'abord retrouver des sensations en club, l'ancien de Leipzig voit déjà plus loin. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, l'international de 23 ans (2 sélections) confie penser régulièrement à la compétition prévue entre le 20 novembre et le 18 décembre. C'est même son principal objectif du moment.

La suite après cette publicité

« Je pense ardemment à la Coupe du Monde. Et encore plus parce que j’étais blessé pendant deux mois. Je reviens donc je dois faire deux fois plus comme je n’ai pas commencé la saison. Évidemment que le Mondial est dans ma tête, c’est un objectif et un rêve. Ma sélection passera par mes performances individuelles et collectives, et ce que je vais proposer en club. Je ne peux pas te faire une estimation quant à ma présence dans la liste. Tout peut arriver, comme on a pu le voir sur la dernière liste. Il y a eu un grand nombre de blessés et j’espère que tout le monde va se rétablir. On a besoin de tous les joueurs pour aller loin dans cette compétition. On ne sait jamais de quoi est fait demain donc on ne va pas parler d’estimation. On va parler de travail et de performance. Si je ne vais pas à la Coupe du Monde, je mettrai cette étape dans une case « échec ». Et cet échec me donnera de la force pour progresser encore plus. On a une équipe extraordinaire, tous les pays du monde le savent. Nos adversaires vont venir avec un état d’esprit revanchard, car on est les tenants du titre. Pour conclure, je vais tout faire pour retrouver mon meilleur niveau, gagner des matchs avec Liverpool et faire de bonnes performances pour réajuster ce début de saison. Et évidemment que je vais tout faire pour être à la Coupe du Monde. »