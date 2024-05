Liverpool : Virgil van Dijk a annoncé sa décision

En fin de contrat dans un an, Virgil van Dijk n’avait pas fermé la porte à un départ. D’autant plus avec la fin de l’ère Jürgen Klopp. Le Borussia Dortmund a d’ailleurs coché son nom pour cet été. Mais les Marsupiaux devront revoir leurs plans car le Néerlandais s’est décidé. Il va poursuivre l’aventure au sein du club de la Mersey comme il l’a confié lors d’un entretien accordé à la BBC.

« Il y aura une grande transition et j’en fais partie. Je pense que le club est très occupé à savoir qui sera le nouvel entraîneur et c’est l’objectif principal. Comme je l’ai dit, je suis très heureux ici, j’aime le club et ça se voit (…) Cela fait déjà partie de ma vie (Liverpool) et c’est tout ce que je peux dire. Il y aura beaucoup de changements à venir et je ne dirais pas qu’effrayant est le bon mot, mais ce qui va se passer maintenant est assez intéressant et excitant.» Il évoluera sous les ordres d’Arne Slot après avoir tout donné avec Klopp. «Je suis très fier d’avoir joué pour lui, de m’être battu pour le club et pour lui. Ce sera émouvant le dernier jour, mais parfois cela fait partie de la vie . Il se passe beaucoup de choses en coulisses, mais nous nous concentrons sur les jours de match. Nous voulons performer pour remporter les six derniers points.» Et offrir de beaux adieux à Klopp.