Ligue 2 : la FFF déjuge l'assemblée générale de la LFP !

La football français traverse une mini-crise. C'est un euphémisme. Au-delà des querelles de présidents qui s'invectivent de façon assez hallucinante lors des assemblées générales, tout le monde ne semble pas être sur la même longueur d'ondes. En effet, la semaine passée, l'assemblée générale de la ligue de football professionnel (LFP) a voté d'une courte majorité (57%) le passage de la Ligue 2 à 22 clubs pour la saison qui arrive soit l'édition 2021-2022.

Le Mans et Orléans auraient donc été épargnés et cela aurait été la seule division du football français, amateur et professionnel confondus, à bénéficier d'une dérogation et donc de ne pas voir des équipes descendre à l'échelon inférieur. Inutile de dire que Toulouse et Amiens ne le voyaient pas vraiment bien. Mais cette décision était soumise à la Fédération française de football (FFF) qui réunissait son comité exécutif ce mercredi matin.

La FFF prend le pas sur la LFP

Et la tendance n'était pas vraiment à confirmer l'AG de la LFP. En effet, selon la convention signée entre les deux instances (l'article 5 dans ce cas), la FFF peut reprendre le lead. « Les décisions des juridictions compétentes de la LFP prises en premier ressort dans le cadre de l’exercice du pouvoir disciplinaire auquel cette dernière participe pour ce qui concerne les activités dont elle a la charge, sont susceptibles d’appel devant la Commission supérieure d’appel de la FFF selon les formalités prévues aux Règlements de la FFF et de la LFP. À l’exception des décisions d’ordre disciplinaire le Comité exécutif peut se saisir, conformément à l’article 13 du règlement intérieur de la FFF, pour éventuellement les réformer, de toutes les décisions prises par l’Assemblée et par les instances élues ou nommées de la LFP, qu’il jugerait contraire à l’intérêt supérieur du football ou aux statuts et règlements », peut-on ainsi lire.

Si une Ligue 2 à 22 clubs est une possibilité inscrite dans le règlement (au contraire de la Ligue 1), la FFF n'avait pas du tout envie de cela et il se murmurait que les dirigeants la LFP non plus. Donc, en ce mercredi, après réunion du comex, la FFF a décidé de revenir sur le vote de l'assemblée générale et donc d'invalider ce choix, selon les dernières informations de [L'Equipe](https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/La-federation-francaise-annule-la-l2-a-22/1137963. Le Mans et Orléans sont donc relégués, même s'ils devraient aller devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), puis éventuellement devant le Conseil d'État pour tenter d'obtenir gain de cause. Les jours à venir n'annoncent pas vraiment d'éclaircie.