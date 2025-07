Pau recrute un joueur de l’AC Milan

Joli renfort pour le Pau FC. Le club de Ligue 2 vient de recruter le gardien Noah Raveyre (20 ans) qui débarque en provenance de l’AC Milan. Évoluant au sein de l’équipe B du club italien, il a disputé 14 matches de Serie C l’an dernier.

«Le Pau FC et l’AC Milan se sont mis d’accord pour le transfert définitif du gardien de 20 ans. Formé à L’ASSE et international français en catégories jeunes, Noah sera Palois pour les 3 prochaines saisons», peut on lire dans un communiqué.