Bayern : Serge Gnabry pisté par deux clubs de Premier League

Selon The Mirror, Manchester United et Liverpool seraient en embuscade pour l’attaquant du Bayern Munich Serge Gnabry. L’Allemand de 26 ans, dont le contrat en Bavière se termine en juin 2023, aurait du mal a conclure un accord pour une prolongation avec son club car le Bayern ne voudrait pas s’aligner sur les demandes de l’ailier. Gnabry souhaiterait un salaire d’environ 280 000 euros par semaine, pour une prolongation de contrat au moins jusqu’en 2026.

La suite après cette publicité

En cas d’échec des dirigeants allemands dans les négociations, Liverpool et United seraient prêt à bondir sur l’occasion pour recruter l’ancien d’Arsenal, qui est aujourd’hui l’un des joueurs vedettes du Bayern. Le Real Madrid et Barcelone serait également attentif à l’évolution de ce dossier. Cette saison l’international allemand a disputé 28 matchs avec le club bavarois pour 12 buts inscrits et 7 passes décisives.