Kylian Mbappé vous rapporte gros !

Les chocs s'enchaînent en Ligue 1. Après un Lens-Rennes qui a tenu toutes ces promesses, les Sang et Or sont à nouveau opposés à un cador de notre championnat ce samedi : le Paris Saint-Germain. Et ce PSG-Lens rappellera de bons souvenirs de la saison passée quand les Lensois étaient de solides dauphins d'un PSG champion pour la 11e fois de son histoire. L'an passé, leurs oppositions avaient toutes été relevées et prolifiques : alors que les Lensois avaient étrillé le club de la capitale à Bollaert en janvier (3-1), les ouailles de Christophe Galtier avaient rendu la pareille à leurs adversaires au Parc des Princes en avril dernier (3-1).

Victoire du PSG 2-1 contre Lens (cote à 7,10)

Vous l’aurez compris, un PSG-Lens, c’est (presque) toujours des buts à foison. Sur 7 de leurs 8 dernières oppositions en Ligue 1, les deux équipes ont toujours marqué au minimum un but. Il y a donc fort à parier que les deux formations nous offrent à nouveau une joute prolifique ce samedi. De plus, les potentiels offensifs des deux équipes sont l’assurance de plusieurs buts dans le match. Mais voilà alors que Lensois et Parisiens n’ont toujours pas gagné le moindre match dans l’élite cette saison, une victoire est obligatoire pour ces deux équipes faites pour se battre les premières places du classement. Mais voilà, à la maison et alors qu’ils n’ont plus perdu à domicile contre Lens depuis 2006, Paris ne devrait pas perdre cette rencontre. Pour toutes ces raisons, une victoire 2-1 du PSG semble être le deal idéal.

Doublé de Kylian Mbappé (cote à 4,00)

Alors qu’il a semblé affuté pour son retour à la compétition la semaine passée à Toulouse, ponctué par un but sur penalty, le Bondynois est la force de frappe centrale (unique ?) des hommes de Luis Enrique face au but. Tandis que Goncalo Ramos a semblé encore trop timide lors de ses débuts sous les couleurs franciliennes, l’ancien Monégasque a toujours été buteur cette saison lors de ses deux apparitions (amicaux + Ligue 1). Cultivant une appétence pour les rencontres à enjeu, ce match face à Lens est le rendez-vous idéal pour lancer sa saison. Si le 2-1 se concrétise, le doublé de Mbappé prend tout son sens et pourrait vous remplir les poches par la même occasion.

But de Sotoca face au PSG (cote à 5,10)

Encore une fois, si le 2-1 se confirme, qui pourrait marquer le but lensois ? Alors que Wahi pourrait débuter la rencontre, Florian Sotoca fait office de valeur sûre dans cet effectif lensois. Buteur face à Brest lors de la première journée, l’attaquant de 32 ans répond toujours présent dans ce genre de rendez-vous comme le prouve son but phénoménal en préparation contre Manchester United (3-1). Il a donc tout pour être le buteur artésien de cette rencontre et ainsi confirmer son bon début de saison sur le plan individuel.

