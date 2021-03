LdC, PSG : la réaction de Marquinhos

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a donc été fixé et il n’a pas été gâté. En quart de finale de la Ligue des Champions, les hommes de Mauricio Pochettino affronteront le Bayern Munich (et Manchester City ou le Borussia Dortmund s’ils se qualifient en demi-finale). Un tirage très compliqué auquel ont réagi le coach francilien et Leonardo. Quelques instants plus tard, c’est au tour du capitaine Marquinhos de donner son point de vue.

« Nous aurons un grand match à jouer, si nous voulons aller loin dans cette compétition il faudra battre n’importe quel adversaire. C’est une grande équipe. Nous les avons rencontrés en finale la saison dernière, maintenant c’est à nous de montrer que nous sommes capables de passer cette étape. C’est dommage que les supporters soient absents cette saison, au Parc avec eux ça fait toujours la différence. C’est un contexte particulier il faut respecter la situation qu’on vit. Nous mettrons tous les ingrédients. Il faudra aller là-bas pour faire un bon match et revenir ici pour valider la qualification », a déclaré le Brésilien sur le site officiel du club de la capitale.

Ligue des Champions : le tirage intégral des quarts et des demi-finales