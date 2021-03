Tirage Ligue des Champions : les réactions du PSG

La suite après cette publicité

Vainqueur du FC Barcelone en huitième de finale de Ligue des Champions (4-1, 1-1), le Paris Saint-Germain attendait de connaître le nom de son futur adversaire dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le tirage au sort des quarts de finale a en effet eu lieu ce vendredi et le club de la capitale a hérité du Bayern Munich. Un gros poisson que la formation parisienne affrontera le 6 ou 7 avril pour la manche aller et le 13 ou 14 avril pour le match retour. Entraîneur du club parisien depuis peu, Mauricio Pochettino va donc retrouver le Bayern Munich un an et demi après la gifle reçue en phase de poules de C1 alors qu'il était sur le banc de Tottenham (2-7).

Sur le site du PSG, l'Argentin est en tout cas revenu sur ce tirage au sort : «nous sommes heureux d'être à ce niveau, ce sont les 8 meilleures équipes d'Europe qui vont s'affronter, c'est un honneur de disputer cette compétition. La Champions League est très difficile à gagner, il faut jouer contre les meilleurs, et nous allons affronter le champion en titre. Le tirage aurait été forcément difficile, et les surprises existent, mais nous allons jouer contre ceux qui sont les meilleurs du continent actuellement. Nous sommes optimistes, l'équipe sera compétitive, nous avons éliminé Barcelone, nous allons nous concentrer sur le Bayern, avec un seul objectif, celui de se qualifier pour les demi-finales.»

Leonardo : «on avance et on va tout faire pour arriver au bout»

Sur RMC Sport, c'est ensuite le directeur sportif Leonardo qui a livré ses premières impressions. Le Brésilien le sait aussi, il faut affronter les grosses écuries à ce stade de la compétition pour tenter d'aller au bout. «C'est intéressant de répéter la finale. C'est normal, pour aller au bout, on doit passer par tout le monde. Et là, on va tout de suite passer par l'équipe la plus en forme en ce moment et qui vient de gagner beaucoup de titres. C'est toujours intéressant de jouer des équipes importantes comme ça», a lâché ce dernier avant de poursuivre.

«Le PSG est dans une évolution importante par rapport à la compétition. On est arrivés en finale l'année dernière et maintenant, on est encore dans la compétition en quarts de finale. Affronter des équipes comme ça, ça te donne de l'expérience. Honnêtement, je pense qu'on a une équipe avec une grande expérience. Ils sont jeunes, mais ils ont déjà du vécu de la compétition. C'est pour ça qu'on est optimistes. (...) On a encore quelques jours pour se préparer et après ça sera sur une semaine. On avance et on va tout faire pour arriver au bout.» Il ne reste plus qu'à se préparer au combat.