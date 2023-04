Lorient : Régis Le Bris dévoile la principale faille du PSG

Présent en conférence de presse après la belle victoire des siens (3-1) sur la pelouse du Paris Saint-Germain, Régis Le Bris, le technicien des Merlus, est revenu sur les faiblesses parisiennes. L’occasion pour le technicien lorientais de dévoiler son plan de jeu face aux hommes de Christophe Galtier et de révéler, selon lui, la principale faille dans le système des Rouge et Bleu. Achraf Hakimi et Juan Bernat ne pourront guère le contredire…

La suite après cette publicité

«Chaque coach cherche, comme chaque staff, avant les matchs, les vulnérabilités de son adversaire. Il y en a à Paris, à Lorient comme dans toutes les équipes de Ligue 1 et de football en général. On cherche à attaquer les endroits où ils sont les plus vulnérables et à se défendre là où ils sont forts. Aujourd’hui, notre objectif était de tenir le ballon pour que ce bloc 5-3, qui est devenu un bloc 4-3 après l’expulsion, soit tellement lisible pour nous après 10-15 passes qu’on puisse savoir où l’attaquer. Notamment sur les côtés en rentrant par des dédoublements ou des dribbles pour pouvoir ensuite centrer».

À lire

PSG-Lorient : Laurent Abergel veut rester humble