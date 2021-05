Le FC Metz dévoile son nouveau logo !

Alors que le FC Metz vient tout juste de finir à la 10ème place de Ligue 1, le club de la Moselle a aussitôt donné le coup d'envoi de la saison 2021-2022 en révélant un nouveau blason qui fait déjà beaucoup parler.

Avec le désir de s'internationaliser et d'attirer un nouveau public, la simplification des identités visuelles est devenue une priorité pour les clubs, l'Inter Milan et la Juventus Turin en sont d'ailleurs de bons exemples. Si les supporters d'Angers ont montré leur satisfaction concernant le nouveau logo du SCO, les supporters messins apprécient moins le changement. Contrairement aux angevins qui ont surpris leur monde en dévoilant un logo conservant l'ADN du club, le FC Metz suit la tendance en révélant un logo minimaliste.

Comme tout club changeant son identité visuelle, l'envie d'entrer dans une nouvelle ère ressort chez le FC Metz. « Animé par l’envie de se moderniser à travers de nouvelles infrastructures sportives comme le centre d’entraînement basé à Frescaty ou encore le Stade Saint-Symphorien largement rénové, et après avoir mis en place un projet de club ambitieux qui porte ses fruits, le Fc Metz poursuit sa marche en avant. Le club messin a en effet décidé de faire évoluer son identité graphique, et a dévoilé en ce sens sa nouvelle image », peut-on lire dans le communiqué de presse du club lorrain.

Bien plus minimaliste, ce nouveau logo met en avant la couleur grenat et surtout la Croix de Lorraine. Le FC Metz est le seul club autorisé à utiliser cette Croix, à la suite du traumatisme vécu pendant la Seconde Guerre Mondiale. Arboré depuis 1945, ce symbole évoque la résistance, l'abnégation, le courage et la loyauté qui sont des valeurs chères aux lorrains. La nouvelle identité s'articule également autour d’une armure de métal et de flammes, symbolisées par la touche d'orange. Ces éléments graphiques puisent leur inspiration dans l’acier et le feu qui ont notamment façonné la légende du Graoully, animal mythique à l'apparence d'un dragon, qui était présent sur l'ancien logo.