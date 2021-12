Ligue 1 : Angers-Saint-Étienne reporté en raison du Covid

Hécatombe au SCO. Hier, les tests PCR réalisés de manière individuelle par les joueurs du SCO Angers avaient révélé 20 cas positifs, quinze parmi les joueurs, cinq parmi le staff. Alors que cinq cas positifs avaient été détectés avant la rencontre à Montpellier, il y a une semaine, impossible dans ces conditions de pouvoir se projeter sur la reprise du championnat prévue le 9 janvier. Alors que les Angevins avaient demandé un report, ils ont été entendus.

Ce vendredi, la Commission des Compétitions de la LFP a décidé de reporter le match Angers SCO / AS Saint-Etienne, comptant pour la 20ème journée de Ligue 1 Uber Eats et initialement prévu le dimanche 9 janvier 2022 à 15h. La nouvelle date et l'horaire de la rencontre seront communiqués ultérieurement, précise l'instance. Comme évoqué par Ouest-France, les derniers tests positifs ont été transmis jeudi midi par la cellule médicale du SCO à celle de la LFP. Cette dernière a donc tranché en faveur d'un report. Selon le Progrès, seuls deux cas positifs avaient été décelés du côté de l'adversaire stéphanois.