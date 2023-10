Qualifs Euro 2024 : la Norvège tombe de haut face à l’Espagne, la Croatie douchée par le Pays de Galles, la Turquie en profite

Avec sa victoire contre l’Ecosse à Séville (2-0) en milieu de semaine, l’Espagne s’était assurée de rester maître de son destin et se déplaçait donc à l’Ullevall Stadion d’Oslo avec l’objectif de valider définitivement son ticket pour l’Euro 2024. Dos au mur, la Norvège était condamnée à l’exploit pour entretenir ses chances d’obtenir le précieux sésame pour le prochain tournoi l’an prochain et relancer le suspens dans ce groupe A. Après un premier quart d’heure à mettre au crédit de la Roja, dominatrice dans le jeu, Alvaro Morata pensait mettre les siens sur les bons rails. Alors que Dani Carvajal tentait de trouver Ansu Fati à l’aide d’un long ballon dans la profondeur, Stefan Strandberg prolongeait le cuir en direction de l’attaquant de l’Atlético Madrid qui n’avait plus qu’à le pousser dans le but vide. Or, son but était annulé pour une position de hors-jeu (20e).

Acculée dans sa moitié de terrain, la Norvège passait proche de concéder l’ouverture du score. Sur un centre repoussé d’Orjan Nyland, Dani Carvajal voyait sa tentative frôler la lucarne du portier norvégien (28e) avant qu’Alvaro Morata, l’un des Espagnols les plus dangereux au cours du premier acte, ne constate sa tête retombée derrière la transversale adverse (41e). Au retour des vestiaires, la Roja revenait avec les mêmes intentions qu’en première mi-temps et ne tardait pas à ouvrir le score. À la réception d’un ballon cafouillée dans la surface scandinave, Gavi reprenait victorieusement le cuir du gauche pour trouver le petit filet droit d’Orjan Nyland (1-0, 49e). Si l’intensité diminuait d’un cran, la Roja continuait à se montrer menaçante à l’image de cette frappe puissante d’Alfonso Pedraza qui terminait sa course dans le petit filet extérieur du but scandinave (73e). Sans réellement avoir été inquiétée au cours de la rencontre, l’Espagne s’imposait sur la plus petite des marges (1-0), suffisant pour mettre un point final aux espoirs scandinaves et valider son ticket pour l’Allemagne.

Dans le Groupe D, le Pays de Galles recevait la Croatie. Les Vatrenis se déplaçaient à Cardiff avec l’envie d’oublier leur contre-performance face à la Turquie. Un revers qui avait obligé les partenaires de Mateo Kovacic de céder la première place aux Turcs. Au terme de la première période, la Croatie tentait de contourner le bloc gallois, bien regroupé devant sa surface, mais les occasions se faisaient rares. La rencontre basculait à la faveur des Gallois lors du second acte. Trouvé par David Brooks, Harry Wilson trompait la vigilance de Dominik Livakovic (1-0, 47e). Dans la foulée, le coaching de Rob Page s’avérait payant puisque Daniel James, entré en jeu trois minutes auparavant, permettait au milieu de terrain de Fulham de s’offrir un doublé (2-0, 60e). En réduisant le score dans le dernier quart d’heure, Mario Pasalic tentait de sonner la révolte (2-1, 75e), en vain. Avec ce deuxième revers consécutif, la Croatie réalise la mauvaise performance de la soirée et laisse le Pays de Galles lui passer devant.

En parallèle, la Turquie, galvanisée par sa victoire de la semaine à Osijek (Croatie), recevait la Lettonie, d’ores et déjà écartée de la course à la qualification avec seulement 4 points au compteur en 7 journées. À la 20e minute, Yunus Akgun voyait son but être refusé pour une position illicite avant de finalement ouvrir la marque en seconde période (58e). Malgré cet avantage d’un but au tableau d’affichage, les Crescent Stars multipliaient les occasions franches et Cenk Tosun inscrivait un doublé (83e, 90e+2). Auparavant, Kerem Akturkoglu était venu ajouter sa pierre à l’édifice (87e) pour offrir une victoire nette et sans bavure à la Turquie (4-0), synonyme de première place du Groupe D.

La Roumanie trop forte pour Andorre, la Pologne accrochée par la Moldavie

À Bucarest, la Roumanie pouvait profiter du faux pas de la Suisse, accrochée par la Biélorussie au terme d’une fin de match complétement folle (3-3), pour reprendre la tête du Groupe I, toujours indécis. Il fallait attendre la 23e minute pour voir les hommes d’Edward Iordanescu faire trembler les filets d’Andorre grâce Nicolae Stanciu (23e). 5 minutes plus tard, le milieu de terrain d’Alaves Ianis Hagi inscrivait le but du break avant que Razvan Marin ne corse l’addition sur penalty avant le retour aux vestiaires (44e). Totalement asphyxié par l’adversaire, Andorre concédait un énième but. Buteur, Ianis Hagi se muait en passeur décisif pour Florinel Coman (50e). En maîtrise, les Roumains se dirigeaient vers un précieux succès (4-0) dans cette campagne de qualification.

Enfin dans le Groupe E, la Pologne défiait la Moldavie avec en ligne de mire la seconde place occupée par la Tchéquie, tombeuse ce dimanche des Iles Féroé sur la plus petite des marges (1-0). Malheureusement pour les hommes de Michal Probierz, intronisé à la tête de la sélection polonaise en septembre dernier, la rencontre tournait à l’avantage de la Moldavie. Comme face à la Suède trois jours auparavant, le buteur d’Heerenveen Ion Nicolacescu crucifiait Wojcniech Szczesny (26e). Cueillis à froid, les Blanc et Rouge réagissait d’entrée au retour des vestiaires grâce à Karol Swiderski sur un caviar de Piotr Zielinski (53e) mais ne parvenaient pas à inverser la tendance, se contentant du point du nul (1-1). Avec ce résultat, la Pologne reste malgré tout à portée des deux premières places, mais avec un match d’avance. La réception des Tchèques le 17 novembre sera décisive pour la suite…

Les résultats complets du multiplex de 20h45

Groupe A :

Norvège 0-1 Espagne : Gavi (49e)

Groupe D :

Pays de Galles 2-1 Croatie : Wilson (47e, 60e) / Pasalic (75e)

Turquie 4-0 Lettonie : Akgun (58e), Tosun (83e, 90e+2), Akturkoglu (87e)

Groupe E :

Pologne 1-1 Moldavie : Swiderski (53e) / Nicolaescu (26e)

Groupe I :

Roumanie 4-0 Andorre : Stanciu (23e), Hagi (28e), Marin (44e), Coman (50e)