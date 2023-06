Mahmoud Dahoud rejoint Brighton !

Le Borussia Dortmund se fait dépouiller. Après le départ de Jude Bellingham au Real Madrid, Karim Adeyemi est dans le viseur des Merengues. En attendant d’en savoir plus sur le sujet, le BvB a enregistré un autre départ. En effet, Mahmoud Dahoud a rejoint Brighton.

La suite après cette publicité

«Nous sommes ravis d’annoncer que le club a accepté de signer le milieu de terrain Mahmoud Dahoud. Le joueur de 27 ans nous rejoindra le 1er juillet, après l’expiration de son contrat actuel avec le Borussia Dortmund, pour un contrat de quatre ans jusqu’en juin 2027», peut-on lire sur le communiqué de presse.

We are delighted to announce that we have agreed to sign midfielder @modahoud8, when his contract with @BVB expires at the end of the month. ✍



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️