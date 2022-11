Rayo Vallecano - Real Madrid : les compositions officielles

Ce lundi se poursuit la 13e journée de Liga avec un duel entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid. A domicile, les Franjirrojos s'établissent en 4-2-3-1 avec Stole Dimitrievski dans les cages derrière Iván Balliu, Florian Lejeune, Alejandro Catena et Fran García. Le double pivot est assuré par Óscar Valentín et Santi Comesaña. Seul en pointe, Sergio Camello est soutenu par Isi Palazón, Oscar Trejo et Álvaro García.

De leur côté, les Merengues misent sur un 4-3-3 avec Thibaut Courtois comme dernier rempart. Devant lui, Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba et Ferland Mendy prennent place en défense. Aurélien Tchouaméni évolue comme sentinelle auprès de Federico Valverde et Luka Modric. Les couloirs sont occupés par Marco Asensio et Vinicius Junior alors que Rodrigo Goes prend la pointe de l'attaque.

Les compositions

Rayo Vallecano : Dimitrievski - Balliu, Lejeune, Catena, Fran García - Óscar Valentín, Comesaña - Isi, Trejo, Álvaro García - Camello

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Valverde, Tchouaméni, Modric - Asensio, Rodrygo, Vinicius