AS Rome : la réaction osée de José Mourinho après la défaite à Ludogorets

Quelques instants après le coup de sifflet final, synonyme de défaite pour l'AS Rome sur la pelouse de Ludogorets (1-2), l'entraîneur des Giallorossi José Mourinho a délivré une réaction pleine de lucidité aux médias italiens, rappelant néanmoins que ses joueurs avaient l'ascendant en terres bulgares. Un deuxième revers toutes compétitions confondues pour les hommes du Special One, notamment après la gifle reçue sur la pelouse de l'Udinese le week-end précédent (4-0).

«J'ai le sentiment que c'est un résultat menteur. Je ne veux pas dire que nous avons joué un match fantastique parce que ce n'est pas vrai, mais cela me semble une preuve plus que suffisante pour gagner ou au moins ne pas perdre. Avant qu'ils ne marquent, c'est nous qui avons eu les occasions, après leur but, nous étions en difficulté mais nous avons eu une excellente réaction. Nous avons eu des occasions d'égaliser, nous avons réussi à marquer 1-1 et peu après ils ont marqué 2-1. Lors de ces deux derniers matchs, tout a été contre nous», a-t-il déclaré au micro de Sky Sport Italia.