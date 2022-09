Ligue Europa : le Stade Rennais arrache un précieux succès à Larnaca, Arsenal l'emporte et la Roma battue à Ludogorets

Au tour de l'Europe League de reprendre ses droits. Honneur au Stade Rennais, premier des trois clubs français (Monaco et Nantes) engagés dans cette compétition à entrer en lice avec un déplacement à Chypre pour affronter Larnaca. Les hommes de Bruno Genesio faisaient évidemment figure de favoris dans cette encontre. Le technicien se permettait même d'apporter du sang neuf de cette équipe en laissant Bourigeaud et Terrier sur le banc au coup d'envoi. A la place, Truffert, Sulemana et Abline occupaient les postes offensifs.

Cette jeunesse prenait le match par le bon bout, à l'image de ce bon centre de Majer pour Truffert (3e), puis c'est Sulemana qui obligeait Piric à se détendre (14e). Sur ce corner de Majer cette fois, Theate voyait sa tentative terminée sur le poteau (15e) mais sa frappe du gauche faisait mouche un quart d'heure plus tard (0-1, 29e). Une ouverture du score amplement méritée, qui signait également la fin du temps fort rennais. Dans la foulée, Larnaca égalisait grâce à une tête à bout portant de Oier sur ce bon centre de Rosales (1-1, 33e).

Merci Assignon

Il faut croire que ce but a complètement éteint les Bretons. Plus jamais, ils n'ont réussi à mettre le rythme suffisant pour battre leur adversaire du jour. Piric a bien eu un arrêt à effectuer devant Sulemana (50e) mais la mécanique collective s'est arrêté de fonctionner. Faraj aurait carrément pu offrir l'avantage aux Chypriotes (70e). Il y avait bien trop peu d'énergie dans les intentions et une maladresse chronique. Les entrées de Bourigeaud et de Terrier n'y changeaient rien mais celle d'Assignon se révélait décisive car c'est lui qui a arraché le but de la victoire dans le temps additionnel (1-2, 90e+4). Un succès qui va permettre à son équipe d'aborder la suite avec plus de soulagement.

Dans l'autre match du groupe B, Fenerbahçe s'en est remis à Batshuayi pour battre le Dynamo Kiev sur le même score 2-1. Dans les autres rencontres de ce début de soirée, Arsenal est allé chercher la victoire sur la pelouse de Zurich 2-1. Mené, le PSV a lui obtenu le nul 1-1 à domicile face à Bodo/Glimt. La surprise du soir est venue de la Roma, battue sur la pelouse de Ludogorets 2-1. Le Betis s'est lui imposé à Helsinki 2-0. Enfin dans le groupe D, Braga est allé gagner à Malmö 2-0 et l'Union Saint-Gilloise à l'Union Berlin 1-0.

Les résultats des matchs de 18h45 :

Groupe A :

Zurich 1 - 2 Arsenal : Kryeziu (sp 44e) ; Marquinhos (16e), Nketiah (62e)

PSV Eindhoven 1 - 1 Bodo/Glimt :Gakpo (63e) ; Gronbaek (44e)

Groupe B :

Larnaca 1 - 2 Stade Rennais : Sanjurjo (33e) ; Theate (29e), Assignon (90e+4)

Fenerbahçe 2 - 1 Dynamo Kiev : Gustavo Henrique (35e), Batshuayi (90e+2) ; Tsygankov (64e)

Groupe C :

Ludogorets 2 - 1 Roma : Cauly (72e), Santana (88e) ; Shomurodov (86e)

HJK Helsinki 0 - 2 Betis : Willian José (sp 45e+3, 64e)

Groupe D :

Malmö 0 - 2 Braga : Rodrigues (30e), Horta (sp 70e)

Union Berlin 0 - 1 Union Saint-Gilloise : Lynen (39e)