EdF : Noël Le Graët pense bien à Zinedine Zidane

Et si c’était le destin ? Cet été, Didier Deschamps déclarait au micro de RTL qu’il espérait être toujours avec les Bleus pour le Mondial au Qatar en 2022 « Ça fera plus de dix ans à la tête des Bleus, je suis fier (…) Je n’exclus rien pour mon futur mais je ne me vois pas dans les instances. J’ai besoin de l’adrénaline du terrain. » Le champion du Monde 98, dont le bail se terminera à la fin de la Coupe du Monde 2022, prolongera t-il son contrat ?

Dans une interview à RMC, Philippe Tournon, l’ancien attaché de presse des Bleus, a déclaré que le président de la FFF Noel le Graët avait déjà un nom en tête pour succéder à l’ancien entraineur marseillais : Zinédine Zidane « C'est à peu près dans l'ordre naturel des choses. Ce qu'il a fait au Real avec deux titres de champion et trois coupes d'Europe, jackpot, c'est énorme. Le Graët l'a dans un coin de sa tête.» Cette possibilité avait déjà été évoquée par le président de la FFF l’année dernière « Le jour où Didier partira, décidera de partir ou ne sera pas renouvelé, si Zidane est disponible, il sera l'homme de la situation .» L’histoire serait, en tout cas, très belle.