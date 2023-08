Ligue 1 : Lille vient à bout de Nantes

La deuxième journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec la première rencontre programmée à 13h. À domicile, le LOSC de Paulo Fonseca recevait le FC Nantes d’un Pierre Aristouy déjà sur la sellette. Pour cette rencontre, Lille se présentait dans un 4-2-3-1 séduisant avec Haraldsson, Cabella, Zhegrova et Jonathan David. De son côté, les Nantais, défaits face à Toulouse lors de la première journée, misaient sur Moises Simon et Mostafa Mohamed sur le front de l’attaque.

Le début de rencontre était clairement à l’avantage des Lillois avec un Cabella qui touchait beaucoup de ballons et qui tentait de servir David, assez discret. Sur son couloir droit, Edon Zhegrova provoquait aussi énormément, mais à chaque fois, les hommes de Paulo Fonseca butaient sur une défense nantaise solide. Des Nantais qui ne se procuraient pas vraiment d’occasions et qui procédaient surtout en contre avec la vitesse de Simon à gauche. À la mi-temps, le match nul 0-0 était plutôt logique.

Lille fait le plus dur

Au retour des vestiaires, les deux équipes commençaient enfin à laisser des espaces et la rencontre devenait donc plus plaisante à suivre (et heureusement). Finalement, après une nouvelle percée intéressante de Zhegrova à droite, Jonathan David ouvrait le score. Il profitait d’une tête de Cabella renvoyée par Descamps sur le pauvre Castelletto. Le défenseur camerounais mettait David dans les meilleures conditions pour faire trembler les filets (1-0, 66e).

Un but qui enflammait la fin de rencontre. Nantes s’activait pour revenir dans la partie et se reposait sur un excellent Mostafa Mohamed. Après l’exclusion du défenseur lillois Alexsandro, les Canaris croyaient même revenir dans le match avec le but de Stredair Appuah. Mais le but était annulé pour une position de hors-jeu au départ de l’action (86e). Les parades de Chevalier en fin de match permettront à Lille, deuxième, de tenir sa première victoire de sa saison. Le sublime but d’Adam Ounas dans le temps additionnel aussi (2-0, 90e+3). De son côté, Nantes concède une deuxième défaite en autant de matches. Et cela pourrait bien condamner Pierre Aristouy.