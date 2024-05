D1 Arkema : l’OL explose Reims et file en finale

Invitée surprise de cette phase de play-off de D1 Arkema, le Stade de Reims se présentait cet après-midi face à l’ogre lyonnais. Devant 11 000 spectateurs au Parc OL, les Lyonnaises, championnes en titre, ont réalisé la demi-finale parfaite face à Reims. Dans un match à sens unique, l’Olympique Lyonnais n’a laissé aucune chance aux Rémoises. Après une bonne entame de match, Wendie Renard a inscrit le premier but de la partie, comme souvent lors des matchs à enjeux (1-0, 12e). Toute seule face au but, sa coéquipière Kadidiatou Diani a manqué l’immanquable. C’est la Néerlandaise Danielle van de Donk qui a ensuite doublé la mise en se fabriquant son but toute seule (2-0, 36e). Le bijou de la soirée a été signé par Amel Majri (3-0, 43e). À plus de vingt-cinq mètres du but, elle a lâché une merveille de frappe qui s’est logée dans la lucarne droite de Kinga Szemik. À 3-0, la messe était dite.

Dans le second acte, Kadidiatou Diani s’est invitée à la fête avec un doublé (57e et 66e), et Daelle Melchie Dumornay avait elle aussi marqué entre les deux réalisations de l’internationale française (58e). Surprise de cette saison, le Stade de Reims s’arrête donc au stade des demi-finales avec cette correction (6-0). Les Rémoises auront encore l’opportunité de se qualifier pour la Ligue des Champions vendredi prochain si elles l’emportent sur le PFC dans la petite finale. Les Lyonnaises rejoignent, elles, le PSG en finale de cette D1 Arkema. En cinq matchs cette saison, les joueuses de l’OL ont toujours pris le dessus sur les Parisiennes (4 victoires et un match nul).