Strasbourg annonce le départ de Ibrahima Sissoko

Une page se tourne entre Ibrahima Sissoko et le Racing Club de Strasbourg Alsace. Au club depuis six ans, Strasbourg a officialisé le départ de son milieu de terrain. L’international malien, libre de tout contrat dans quelques semaines, quittera l’Alsace à l’issue de la saison pour un nouveau club. Avec 197 matchs au Racing, il est le sixième joueur de Strasbourg ayant disputé le plus de matchs au cours des 30 dernières saisons.

« Je tiens à remercier Ibou qui a incarné les valeurs du Racing pendant six saisons. Il est de plus en plus rare de voir un joueur rester aussi longtemps dans un club. Après six ans de fidélité et presque 200 matchs, nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière » a tenu à déclarer le président du RCSA Marc Keller. Ibrahima Sissoko aura le droit à un dernier hommage à la Meinau ce soir face à Metz.