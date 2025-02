Zinedine Zidane investit 5 M€ dans un nouveau projet

Hier, Mundo Deportivo a lâché une petite bombe sur Zinedine Zidane (52 ans). En effet, le média ibérique a révélé que l’ancien entraîneur du Real Madrid est déjà en train de préparer son arrivée à la tête de l’équipe de France, lui qui signerait un contrat à durée indéterminée avec la FFF. En attendant de reprendre du service avec les Bleus ou sur un autre banc, Zizou se consacre à ses projets.

Ce mardi, on apprend que le champion du monde 98 va investir 5 M€ dans un nouveau complexe sportif Z5, qui sera basé à Toulouges dans les Pyrénées-Orientales selon L’Indépendant. Le chantier de ce nouveau site ; où on retrouvera des terrains de foot à 5, des courts de padel, des magasins ou encore des bars et des restaurants, devrait être achevé en 2026. Après Aix-en-Provence, Istres ou encore Turin, ZZ poursuit le développement de son projet.