La polémique Allan Saint-Maximin met Newcastle dans l'embarras

La suite après cette publicité

«Le jour où j'aurai un joueur capable de finir les actions, je vais faire des saisons à 10-15 passes décisives, et je vais changer de dimension dans la tête des gens.» Cette petite phrase, extraite de l'interview d'Allan Saint-Maximin (25 ans) à So Foot, paru ce jeudi, fait des vagues en Angleterre, où elle interprétée comme une critique offensante à l'égard de ses actuels partenaires d'attaque à Newcastle. Craignant que l'affaire ne prenne de l'ampleur, l'attaquant français a même été voir son manager Eddie Howe pour s'en expliquer ce jeudi, ce que ce dernier a confirmé il y a quelques minutes en conférence de presse.

«J'ai vu les citations, j'ai parlé avec Allan. Je pense que je dois préciser que les citations d'Allan ne sont pas passées comme il le voulait. Il était inquiet hier. Nous avons parlé et, en aucun cas, il ne voulait nuire à l'équipe et à l'unité que nous avons construite», a lâché le technicien anglais. Bien que quelque peu remonté, le coach des Magpies a soutenu son Frenchy. «Bien sûr, il a dit des choses dans une interview, mais, comme je l'ai dit, ce n'était pas dans le contexte qu'il voulait, même si c'est arrivé», a-t-il poursuivi, précisant qu'il allait prendre la parole face au groupe pour déminer au plus vite la situation.

«Nous allons parler avec l'équipe et nous assurer qu'il n'y a pas de retombées, car l'unité a été notre force. C'est d'une importance vitale que nous la gardions à tout prix.» Signe que le sujet est réellement sensible, l'ancien Stéphanois et Monégasque a publié un message sur ses réseaux sociaux pour préciser le fond de sa pensée. «L’interview que j’ai donnée à So Foot a été sortie de son contexte et raccourcie sur Twitter. Je n’ai jamais rien dit de négatif au sujet de mes partenaires», a-t-il tweeté avant d'ajouter.

«J’ai simplement dit, comme tout fan de Newcastle aurait pu le faire, que j’étais impatient d’avoir une équipe encore meilleure pour que nous progressions collectivement et que, logiquement, cela me ferait aussi progresser individuellement.» Cette polémique aura-t-elle des conséquences sur Newcastle et son n° 10, qui ont déjà assuré leur maintien en Premier League après un début de saison extrêmement poussif ? La question est posée. Premiers éléments de réponse ce dimanche lors du déplacement sur la pelouse de Manchester City.

The interview I did with Sofoot has been taken out of context and shortened on Twitter. I never said anything negative about my teammates, I simply said as any Newcastle fan would that I was looking forward to having an even better team so that we could progress collectively 1/2 https://t.co/p8CDR8fke8