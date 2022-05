Newcastle : Allan Saint-Maximin vise l'équipe de France

Terminant sa troisième saison avec Newcastle, Allan Saint-Maximin s'est confié dans un entretien pour So Foot. L'ailier virevoltant est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de son équipe et comme l'un des meilleurs dribbleurs d'un championnat. Cependant, il lui manque encore cette réussite dans le dernier geste qui pourrait l'amener à entrer dans des discussions parmi les meilleurs. Et il ne se cache pas. Selon lui, il a le niveau pour s'asseoir à la table des stars actuelles du football : «ceux qui ont joué avec moi savent très bien qu'en matière de qualité pure, je n'ai rien à envier à Sadio Mané. Le jour où j'aurai un joueur capable de finir les actions, je vais faire des saisons à 10-15 passes décisives, et je vais changer de dimension dans la tête des gens. »

Evidemment, s'il estime ne rien avoir à envier à l'international sénégalais de Liverpool, le Magpie de 25 ans vise forcément l'équipe de France, qu'il pourrait découvrir si son club se met plus en lumière, ce qui pourrait arriver avec les nouveaux propriétaires. «Est-ce que je pense avoir le niveau pour les Bleus ? C’est une certitude. Je pense avoir le niveau. Il y a de bons joueurs mais comme on peut le constater, ils sont nombreux à avoir eu la chance d’être appelés. Moi en tout cas, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour être appelé et je vais continuer de travailler, parce qu’il y a la Coupe du monde. Je sais très bien qu’avec ce qu’il va se passer à Newcastle dans les mois et les années à venir, je serai de plus en plus dans une bonne position pour intégrer l’équipe de France», explique l'ancien joueur de l'OGC Nice.