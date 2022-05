Southampton - Liverpool : les compositions sont là

La 37e journée de Premier League offre un duel entre Southampton et Liverpool. A domicile, les Saints optent pour un 3-4-2-1 avec Alex McCarthy dans les cages derrière Jack Stephens, Lyanco et Mohammed Salisu alors que Kyle Walker-Peters et Nathan Tella occupent les postes de pistons. On retrouve James Ward-Prowse et Ibrahima Diallo dans l'entrejeu tandis que Nathan Redmond et Mohamed Elyounoussi soutiennent l'attaquant Armando Broja.

De son côté, Liverpool s'articule dans un 4-3-3 classique avec Alisson Becker comme dernier rempart derrière Joe Gomez, Joël Matip, Ibrahima Konaté et Kostas Tsimikas. James Milner est positionné en sentinelle auprès d'Harvey Elliott et Curtis Jones. Enfin, l'attaquant de pointe Roberto Firmino est accompagné par Diogo Jota et Takumi Minamino.

Les compositions

Southampton : McCarthy - Stephens, Lyanco, Salisu - Walker-Peters, Ward-Prowse, Diallo, Tella - Redmond, Elyounoussi - Broja

Liverpool : Alisson - Gomez, Matip, Konaté, Tsimikas - Jones, Milner, Elliott - Minamino, Firmino, Jota