Belgique : les favoris de Loïs Openda pour l’Euro 2024

En perte de vitesse et bien loin de sa génération dorée qui lui avait conféré un statut de favori lors de la Coupe du Monde 2018, la Belgique reste l’une des meilleures nations selon Loïs Openda. Invité sur RMC ce dimanche, l’ancien attaquant du RC Lens a indiqué que les Diables Rouges feront office de candidat au sacre final, en juin prochain, en Allemagne.

«Si la Belgique fera partie des favoris pour l’Euro ? Forcément. On est une grande nation, on est la Belgique, il y a ce qu’on a montré ces dernières années, insiste l’attaquant du RB Leipzig. On a longtemps été premiers au classement (FIFA), on le méritait. On peut être l’une des équipes favorites, il y en aura plusieurs. La Belgique peut faire quelque chose de bien dans cet Euro.»