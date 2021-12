Portugal : report du prochain match du Belenenses SAD, décimé par le Covid-19

Contraint de jouer avec seulement neuf joueurs contre Benfica lors d'une soirée surréaliste, samedi dernier, Belenenses SAD reste toujours autant décimé par le Covid-19. Dans cette optique et afin d'éviter un nouvel épisode honteux, la Ligue portugaise a décidé de reporter la rencontre prévue face à Vizela, lundi soir, en clôture de la 13e journée du championnat portugais : «le match entre Belenenses et Vizela, comptant pour la 13e journée du championnat, a été reporté au 2 janvier, avec un début prévu à 20h30, après que les autorités sanitaires ont décrété l'isolement prophylactique de l'équipe de Belenenses», a ainsi affirmé la Ligue portugaise dans un communiqué. «Avec cette mesure, et parce que Belenenses n'a pas le nombre minimum de joueurs disponibles, la Ligue a décrété le report du match».

Alors que les premiers cas de contamination au variant Omicron du coronavirus touchent le Portugal d'après les informations révélées par l'Institut national de santé (Insa), le club portugais est lui-même concerné par ce variant qui sévit actuellement au sein du groupe. Dans ce sens, l'ensemble de l'effectif et de l'encadrement se trouvent actuellement à l'isolement. Par ailleurs, la Ligue portugaise a précisé que plusieurs entités du football se sont réunis, ce vendredi, pour analyser le match Belenenses-Benfica «afin que ne se reproduise plus jamais ce qui s'est passé samedi dernier».