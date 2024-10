Real Madrid : le cas Aurélien Tchouameni commence à poser problème

Ce soir, le Real Madrid et sa colonie de Français vont défier le LOSC en Ligue des champions. De retour au pays pour la première fois en club depuis son départ du PSG, Kylian Mbappé, qui a demandé à être du voyage malgré son pépin physique, n’est pas encore certain de débuter la rencontre. Le staff prendra une décision ce matin à son sujet. Comme lui, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni ont retrouvé la France. C’est d’ailleurs l’ancien joueur de l’AS Monaco qui a été choisi par le service de presse des Merengues pour assurer la conférence de presse d’avant-match aux côtés de Carlo Ancelotti. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il débutera la rencontre ce mercredi soir.

Tchouameni doublé par Camavinga ?

En effet, les médias ibériques assurent ce matin que le Mister devrait opter pour un milieu à quatre composé de Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Güler et Eduardo Camavinga. Si l’option Tchouameni existe, c’est son compatriote tricolore qui tient la corde pour démarrer au stade Pierre-Mauroy. Carlo Ancelotti compte sur son retour pour dynamiser le milieu de terrain. D’autant que le technicien italien n’a pas forcément été très emballé par les récentes prestations de Tchouameni. C’est ce qui ressort dans la presse espagnole ces derniers jours. Ce mercredi, AS a d’ailleurs écrit à ce sujet : «Camavinga revient au centre du jeu et compromet Tchouameni. Le milieu de terrain va disputer ses premières minutes de la saison à Lille, au moment même où son compatriote est remis en cause. L’option d’un double pivot avec Valverde émerge.»

Le média ibérique ajoute : «la présence pérenne de Tchouameni en tant que pivot défensif repose, outre la confiance de Carletto, sur l’absence de concurrence. Camavinga est la réponse naturelle. Dans l’histoire du joueur du Real Madrid, il y a une bonne poignée de matches (et d’arguments) qui montrent sa valeur à ce poste spécifique, afin d’être le milieu de terrain défensif d’une équipe aussi verticale que Madrid. La dernière en date, la résistance héroïque à l’Etihad la saison dernière sur le chemin de la quinzième Ligue des champions. Ce jour-là, sans Tchouameni, suspendu, Camavinga a brillé dans ce rôle… dans lequel son compatriote génère la controverse.» Chiffres à l’appui, AS a aussi indiqué que Camavinga apporte bien plus que son coéquipier.

Le niveau du Français préoccupe

Ainsi, il réalise en moyenne 8,6 récupérations par match, contre 8 pour Tchouameni. Il est aussi meilleur en ce qui concerne les interceptions puisqu’il en fait 4,9 en moyenne contre 4,2 pour son compatriote. Camavinga est aussi devant concernant les duels défensifs gagnés (4,6 en moyenne contre 2,5 pour Tchouameni). En revanche, l’ex-joueur de Bordeaux possède un meilleur jeu aérien selon Ancelotti, qui n’hésite pas d’ailleurs à l’utiliser dans l’axe central. Cette saison, c’est surtout au milieu qu’il est utilisé. Pour le moment, le natif de Rouen a été utilisé à 9 reprises toutes compétitions confondues. Dans le détail, il a participé à 7 rencontres de championnat (603 minutes), 1 match de Supercoupe d’Europe (90 minutes) et 1 rencontre de Ligue des champions (70 minutes).

Cela fait un total de 763 minutes jouées depuis le début de la saison. Il faut aussi noter qu’il a été blessé au pied au mois de septembre. Ce qui lui a fait manquer une seule rencontre (16 jours d’absence). Mais cela est derrière lui, comme il l’a expliqué hier en conférence de presse. « Je me sens mieux peu à peu. On a travaillé énormément avec les docteurs et je n’ai plus de douleurs.» Malgré tout, cela peut expliquer son début de saison plutôt moyen, voire inquiétant selon les dires de la presse ibérique. Mais Tchouameni s’est défendu face aux critiques. «Je suis très calme en tant que sportif. Je sais les bonnes ou les mauvaises choses dont la presse va parler et le plus important est d’aider mon équipe à gagner des matches et des titres et de faire ce que l’entraîneur me demande de faire. Si, en tant que joueur, vous écoutez trop la presse, vous devenez fou. Je suis calme, le plus important est de prendre du plaisir à jouer pour le Real Madrid.»

Le milieu répond aux critiques

Il a ajouté : «nous devons comprendre qu’au final, dans une équipe, nous ne pouvons pas tout faire. Il y a un plan de l’entraîneur, il y a des joueurs avec beaucoup de qualités, mais parfois nous devons comprendre notre responsabilité et faire le meilleur pour l’équipe. Mais le plus important est d’aider l’équipe devant la défense, de faire des interceptions et avec le ballon de donner plus de passes décisives et de marquer plus de buts. Mais si vous jouez pour une équipe comme le Real Madrid, c’est parce que vous avez des qualités. Il n’y a pas de cadeaux ici.» Mais cette saison, il est encore plus attendu après le départ à la retraite du patron Toni Kroos.

« C’est sûr que Toni était très important. Nous, les milieux, on a plus de responsabilités à la relance. On sait que l’on doit tout faire pour gagner des matches.» Tchouameni va donc devoir faire un peu plus que ce qu’il a fait jusqu’à présent pour aider les siens. Mais il a toujours le respect et la confiance de Carlo Ancelotti. Un coach et un homme qui compte à ses yeux.« L’entraîneur est une personne très importante pour moi, on parle tout le temps de ce que je dois faire sur le terrain. C’est un plaisir de travailler avec un entraîneur comme Ancelotti. Cela m’aide beaucoup.» Nul doute que le Mister l’aidera pour retrouver son meilleur niveau et sa meilleure version. C’est ce que demande l’Espagne, qui s’inquiète pour lui depuis quelques semaines.

