LOSC-Real Madrid : les compositions probables

Après la folle victoire de Brest en Autriche 0-4 aux dépens du RB Salzbourg et la défaite cuisante du PSG à Arsenal (2-0), c’est au tour du LOSC de se frotter à ce qu’il se fait sans doute de mieux sur la scène continentale ce mercredi soir à 21h à la Decathlon Arena, à savoir le Real Madrid. Le club français, qui a perdu son premier match à Lisbonne face au Sporting (2-0), est déjà au pied du mur et risque d’avoir beaucoup de mal face au club madrilène, véritable spécialiste de la C1 et qui parvient toujours à l’emporter même dans l’adversité.

La volonté de montrer du caractère au LOSC

« On va se présenter face au plus grand club du monde avec la volonté de démontrer que, nous aussi, on a de la personnalité, du caractère. Il faudra être plus que parfait pour obtenir un résultat positif. Ces moments-là, il faut les vivre, ne pas être spectateur », expliquait le président lillois Olivier Letang mardi. Pour résister à l’armada du Real, Bruno Genesio, qui doit se passer d’Angel Gomes suspendu, mais aussi d’Ethan Mbappé, Ismaily et Mukau blessés, alignera un onze ambitieux.

En effet, son équipe devrait évoluer en 4-2-3-1 avec Lucas Chevalier dans les cages. Devant lui, on retrouvera une ligne de quatre composée, de gauche à droite, de Mitchel Bakker, Alexsandro, Bafodé Diakité et Thomas Meunier. En ce qui concerne le milieu de terrain, Ayyoub Bouaddi sera titularisé pour son 17e anniversaire. Benjamin André et Rémy Cabella seront de la partie. Enfin, pour mener l’attaque, Osame Sahraoui et Edon Zhegrova animeront les ailes et soutiendront le serial buteur du LOSC Jonathan David, aligné en pointe et qui reste sur un triplé en Ligue 1.

Kylian Mbappé sur le banc avec Aurélien Tchouaméni ?

En face, Carlo Ancelotti va devoir sans doute faire sans Kylian Mbappé. Bien qu’intégrée dans le groupe faisant le déplacement dans le Nord de la France, la star offensive tricolore du Real Madrid devrait être trop juste. Pas de quoi ébranler le tacticien italien qui devrait aligner une équipe plus que compétitive face à Lille malgré l’absence sur blessure de Thibaut Courtois, blessé. Le portier belge va laisser sa place à Andriy Lunin qui devrait retrouver le onze de départ de "Carletto", qui devrait opter pour un 4-3-1-2. Pour protéger les cages de la doublure de Courtois, Madrid comptera sur le quatuor défensif (de gauche à droite) Ferland Mendy-Eder Militão-Antonio Rüdiger-Dani Carvajal.

Pour remporter la bataille du milieu de terrain, le coach italien devrait faire appel à un quatuor détonnant composé d’Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Federico Valverde et Arda Güler. Mais il existe aussi une possibilité qu’Aurélien Tchouaméni débute à la place de Camavinga. Enfin, avec l’absence probable du onze de Mbappé, Ancelotti devrait opter pour le duo offensif brésilien Vinicius Jr-Rodrygo. Quoi qu’il en soit, les champions d’Europe en titre comptent se donner à fond lors de cette soirée de gala. Une soirée qui promet sur le papier. Espérons que le LOSC soit à la hauteur et défende fièrement les couleurs de la France. Réponse aux environs de 23h.

