John Textor change le nom du club de Molenbeek

Propriétaire du Racing White Daring Molenbeek (RWDM), John Textor a décidé de renommer le club belge. Le boss de la galaxie Eagle a fait le choix de changer l’identité et de reprendre l’ancien nom, à savoir le Daring Club de Bruxelles.

«A partir de la saison 2025 / 2026, le Racing White Daring Molenbeek (RWDM) retrouve l’un de ses noms originels et le plus ancien de tous, celui de Daring de Bruxelles (« Daring Brussels ») et récupère son matricule prestigieux, le Matricule n°2. La renaissance de ce nom historique, simple, fort, court, unique et immédiatement identifiable trouve certes sa source dans la tradition et l’histoire du football belge mais se caractérise surtout par l’ambition de 2025 d’être un club moderne et ambitieux, identifié à la capitale de l’Europe. Il s’agit d’un choix nécessaire pour créer la marque d’un club qui se veut à terme autosuffisant et pérenne. Monument du football belge, de la tradition bruxelloise et de la culture populaire, le Daring de Bruxelles renaît donc, tel le phénix, pile 130 ans après sa naissance, en 1895. Les couleurs du club, le rouge et le noir, auquel est adjoint naturellement le blanc pour d’évidentes raisons historiques, seront désormais rehaussées de motifs dorés, référence au blason original», peut-on lire sur le site officiel de l’équipe belge.