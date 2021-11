Qualifs CdM 2022 : la RD Congo disqualifiée?

Si la République Démocratique du Congo s'est qualifiée pour les barrages de la zone Afrique comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 aux dépens du Bénin (2-0), les Léopards pourraient bien se voir rattraper par le règlement de la FIFA. En effet, le sélectionneur argentin Hector Cuper aurait réalisé ses quatre changements en quatre salves différentes au lieu des trois maximales ordonnées par l'instance. En effet, l'article 3 des Lois du jeu indique que «chaque équipe aura au maximum trois opportunités de procéder à des remplacements pendant le match ; en outre, ces remplacements pourront être effectués à la mi-temps.»

Les Ecureuils auraient donc le droit de déposer un recours à la Confédération Africaine de Football, ce qui pourrait disqualifier la RDC. Pour rappel, cette rencontre comptant pour la dernière journée était décisive pour la qualification : en effet, le Bénin était premier du groupe J avant ce déplacement en terre congolaise. Déjà cette saison, un scénario similaire s'était déroulé du côté de la Coupe d'Allemagne : en effet, Wolfsbourg avait effectué un sixième changement en prolongations, ce qui leur avait coûté la disqualification directe du tournoi national.

🚨 DR Congo beat Benin 2-0 to qualify to the playoffs BUT DR Congo made 4 substitutions at 4 different stoppages in the 2nd half. Benin have submitted a protest and DR Congo could very well be disqualified (teams are allowed to make up to 5 changes but only during 3 stoppages). pic.twitter.com/p1Ha68ePdT