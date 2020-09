Lille : les regrets de Christophe Galtier après le nul contre l'OM

La suite après cette publicité

Des regrets, forcément. Ultra-dominateurs lors du choc de cette 4e journée de Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille, les Lillois ont dû se contenter d'un partage des points et d'un match nul un but partout. Plus difficile à digérer encore que le but égalisateur de Valère Germain est venu en fin de match. Problème, les hommes de Christophe Galtier ont heurté les montants à deux reprises et se sont heurtés à un Steve Mandanda de gala.

Et l'entraîneur lillois a exprimé sa frustration face à ce manque de réalisme, qui a coûté 2 points : « on n'a pas su tuer le match. On a toujours laissé en vie Marseille alors que nous avions eu beaucoup de situations. On s'est créé beaucoup d'occasions franches et, dans le football, tant qu'on ne met pas ce deuxième but, on n'est pas à l'abri d'un coup de pied arrêté. Une grande frustration, sans parler de colère, parce que nous méritions les 3 points. C'est dommage ». Rebond attendu contre Nantes ce vendredi.