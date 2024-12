OL - Nice : les compositions officielles

Suite de la 13e journée de Ligue 1 avec Lyon qui reçoit Nice au Groupama Stadium. Actuellement 7e du championnat, l’Olympique Lyonnais reste sur un match nul 1-1 à Reims, une victoire ce dimanche serait synonyme d’accession au top 5. En face, Nice est 5e et n’a plus perdu en championnat depuis la mi-septembre. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Pour cette affiche, Pierre Sage aligne son équipe en 4-3-3. Perri dans le but, Mata et Tagliafico sur les côtés de la défense, Caleta-Car et Niakhate dans l’axe. Au milieu, Veretout est maintenu, il accompagne Tolisso et Matic. Enfin en attaque, Benrahma et Fofana entourent le général Lacazette. Côté OGC Nice, Franck Haise opte pour un 4-3-3 également. Le technicien du GYM doit composer avec de nombreuses blessures pour cette rencontre. Il aligne tout de même une équipe compétitive, on retrouve notamment Ndombélé dans l’entrejeu ou encore un trio offensif prometteur Cho-Guessand-Diop.

Les compositions

Lyon : Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhate, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Fofana, Lacazette ©, Benrahma

Nice : Bulka - Louchet, Bombito, Abdelmonem, Nandjou - Boudaoui, Rosario ©, Ndombélé - Cho, Guessand, Diop