La LFP condamne les chants homophobes et sexistes de Nice - OM !

Ce dimanche soir, le match entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille a livré un joli spectacle avec une victoire 2-0 des Aiglons. Dans les tribunes en revanche, ce match n’a pas irréprochable. L’arbitre Eric Wattellier a même été obligé d’arrêter le jeu momentanément à la 23e minute suite à des chants homophobes et sexistes qui sont descendus des tribunes. Ce lundi, la Ligue de Football Professionnel a tenu à réagir via un communiqué.

«La Ligue de Football Professionnel condamne fermement les chants homophobes et sexistes entendus hier soir lors de la rencontre OGC Nice – Olympique de Marseille, ainsi que les banderoles racistes et sexistes déployées. L’ensemble des incidents de la rencontre sera à l’ordre du jour de la prochaine Commission de Discipline, qui aura lieu mercredi 29 janvier. Très engagée en matière de lutte contre les discriminations, la Ligue de Football Professionnel a déployé depuis plusieurs saisons une stratégie ambitieuse mêlant des ateliers de sensibilisation, des campagnes de communication et des sanctions disciplinaires très fermes (retrait de point, fermeture de tribune, amendes). Pour appuyer cette stratégie, la Ligue de Football Professionnel appelle de ses vœux l’identification et l’interpellation des individus auteurs de faits discriminatoires dans les stades. Les supporters racistes, sexistes et homophobes n’ont rien à faire dans un stade de football», peut-on y lire.