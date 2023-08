Javier Tebas dézingue complètement Luis Rubiales

L’histoire entre les deux hommes possède un certain passif. Depuis longtemps déjà, Javier Tebas et Luis Rubiales sont en conflit. Le président de LaLiga n’allait pas laisser passer la dernière prise de parole du président non démissionnaire de la fédération espagnole sans envoyer quelques missiles. Les justifications de Rubiales n’ont pas du tout plu à Tebas, qui a réagi dans un long communiqué publié sur les réseaux sociaux. Selon lui, les agissements du patron de la RFEF sont impunis depuis trop longtemps. Ils sont connus de tous pourtant. Le représentant du championnat espagnol indique que Rubiales fait l’objet depuis des années de plaintes et d’accusations de comportements inappropriés. Le baiser forcé à Jenni Hermoso ne serait que le morceau apparent de l’iceberg. «Je dois admettre qu’il a été très difficile d’expliquer ce qui s’est passé avec Luis Rubiales au cours de ces années. J’ai le sentiment que beaucoup de gens, jusqu’à présent, n’ont pas compris ce que doivent vivre les membres des différents milieux du football face à lui en tant que président de la RFEF. Les gestes misogynes, les expressions profanes, le désastre protocolaire et les insultes de ce dernier lors de ce moment gênant en mondovision ne sont pas une surprise. Ils ont eu des antécédents évidents qui auraient dû empêcher de faire une nouvelle victime (qui ne devrait pas être au centre des préoccupations)» entame-t-il, avant de poursuivre.

«Insultes, bravades, chantages, menaces, espionnage et persécution, utilisation frauduleuse des instances fédérales, nous en souffrons et en avons dénoncé beaucoup : dans le football professionnel masculin et féminin, en futsal, dans les clubs de football amateurs, les associations de footballeurs, les présidents de collectivités, les présidents de Conseil Supérieur des Sports, les administrateurs, des ministres, des arbitres, des joueuses… La liste des femmes et des hommes lésés par Luis Rubiales ces dernières années est trop longue et cela doit cesser. Rubiales a intérêt à mentir et à me présenter comme un conspirateur pour se cacher derrière de fausses accusations, et se soustraire à ses scandales et à ses excès. Rien n’est plus éloigné de la réalité. Bien que l’astuce grossière de la victimisation ait fonctionné trop de fois, cette fois-ci continuer dans cette voie est tout simplement ridicule. Il est impossible d’attribuer son comportement misogyne et méprisable à une quelconque conspiration absurde alors que l’atteinte à la réputation de l’ensemble du football espagnol est déjà inévitable.» Cette fois, Javier Tebas ne laisse pas passer