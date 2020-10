Et revoilà Christophe Kerbrat

En fin de contrat à l'En Avant Guingamp en juin dernier, Christophe Kerbrat (34 ans) a retrouvé un club. Le défenseur central s'est engagé avec le Stade Briochin, qui a accédé cette saison au National 1 (actuel 12e sur 18 équipes).

Après neuf ans à l'EAG et plus de 300 matches professionnels disputés entre le National, la Ligue 2, la Ligue 1 et l'Europa League, Kerbrat reste en Bretagne, lui qui évoluait avant cela à Plabennec. Natif de Brest, le défenseur a décidé de prolonger sa carrière dans sa région.