Fayza Lamari mène un projet de reprise du Nîmes Olympique

Il n’y a pas si longtemps que cela (entre 2018 et 2021), le Nîmes Olympique évoluait en Ligue 1. Trois ans après sa dernière saison dans l’élite, le club gardois se bat pour ne pas descendre en National 2. Ce combat est encore loin d’être gagné puisque les Crocodiles sont actuellement 13es et donc premiers relégables (il y a six descentes cette saison en National). Pour ne rien arranger, les finances sont en berne et la crise est profonde entre l’actionnaire principal Rani Assaf et les supporters. Le Nîmes Olympique n’est pas officiellement en vente mais face au contexte particulièrement difficile, de potentiels repreneurs commencent à sonder le terrain. Parmi les intéressés, on retrouve l’ancien président de l’AJ Auxerre, Guy Cotret, à la tête d’un groupe de quelques investisseurs, mais aussi le City Football Group, déjà détenteur de l’ESTAC en France.

Bien sûr, le projet ne sera pas le même en fonction du maintien ou non des Nîmois en 3e division. Plus étonnant révèle Objectif Gard, le nom de Fayza Lamari commence à apparaître dans ce dossier. La maman de Kylian Mbappé s’est rendue deux fois dans la cité des Antonins ces derniers mois. «Elle estime que le club à un gros potentiel de supporters et elle a une maison au Thor (dans le Vaucluse voisin, à 65 kilomètres de Nîmes). Mais elle estime que le prix demandé par Rani Assaf est trop cher et que le centre de formation exige des gros investissements en termes de travaux», lâche une source au média local. Elle serait accompagnée par un groupe d’investisseurs dans ce projet, même si son avocate Maître Verheyden a préféré botter en touche. « Je n’ai pas connaissance d’un projet de reprise de Nîmes Olympique » confie-t-elle à Objectif Gard.