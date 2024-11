OL : John Textor veut humilier l’ASSE

Il n’a pas sa langue dans sa poche. Depuis son arrivée à Lyon, John Textor s’est illustré à de nombreuses reprises en montrant qu’il était un personnage assez loquace et qui aimait dire ce qu’il pensait. Et malgré les problèmes financiers que rencontrent son groupe Eagle Football récemment, l’homme d’affaires américain reste bavard. Ce dimanche, l’OL et l’ASSE se donnent rendez-vous pour un derby qui s’annonce palpitant, plus de deux ans après le dernier rendez-vous de la sorte. Alors que Textor va vivre son premier derby, l’intéressé a pleinement conscience de l’importance d’un tel match.

Ainsi, dans les colonnes de L’Équipe, le businessman a expliqué qu’il attendait que son équipe écrase son rival stéphanois : «c’était l’une des rares occasions de jouer contre #SaintEtienne, car ils étaient en 2ème Division. L’importance de cette victoire, la réaction des supporters et la fierté sur les visages des garçons, c’était incroyable à voir. Nous devons donc gagner les deux derbys et nous devons faire de notre mieux pour les humilier. Désolé, mais cela doit être notre objectif. C’est ce que veulent nos fans, et c’est ce que je veux. Être respectueux, mais les humilier définitivement.» Le message est passé.

