OL : Juninho met un énorme coup de pression aux joueurs et fait un long point mercato

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais a fait sa rentrée cette semaine, avec le retour à l'entraînement qui s'est produit lundi. Et ce mercredi, le calendrier était aussi chargé, avec une longue conférence de presse pendant laquelle Tino Kadewere a été présenté, et au cours de laquelle Jean-Michel Aulas, Bruno Cheyrou et Juninho ont aussi pris la parole pour évoquer divers sujets d'actualité. Si le président rhodanien a logiquement évoqué la décision du Conseil d'État de valider le classement final de la Ligue 1, le dirigeant brésilien, lui, a été interrogé sur le mercato.

Et visiblement, l'ancien spécialiste des coups de pied arrêtés de Gerland est agacé par certains joueurs de l'effectif. « Il faut changer l'équilibre de l’équipe, l’état d’esprit. Si les joueurs ne sont pas contents d’être là, il faut qu’ils partent, la saison n'a pas été idéale et on veut faire quelque chose de meilleur l'an prochain », a-t-il d'abord lancé lors de la présentation de Tino Kadewere. Il a ensuite été relancé, plus tard au cours de ce point presse, par les journalistes présents sur place.

« C’est juste une analyse de ma part, j’ai le droit de la faire. On a un effectif qui a beaucoup de qualité, on parle depuis un moment mais on n'a pas réussi à créer l’état d'esprit idéal et on a laissé passer des points à la maison qui nous auraient permis de ne pas terminer septièmes. C’est une équipe où il y a un manque de leader dans l’effectif, on discute par rapport à ça. L’année dernière en arrivant, j’ai rencontré certains joueurs qui n'étaient pas contents d’être là, j’étais surpris. Il y a très peu de joueurs qui peuvent jouer à un niveau plus élevé que le notre. On a discuté avec certains, il y aura des départs et des arrivées. L’état d’esprit, c’est fondamental. Ceux qui ne seront pas contents vont partir », a ainsi répliqué Juninho.

L'OL se prépare déjà à des départs

« Moussa (Dembélé, NDLR) et Houssem (Aouar, NDLR) font partie des meilleurs joueurs de l’équipe mais ce sont des cas différents, Houssem apporte la touche technique au milieu mais la plupart des jeunes formés à la maison sont partis à un moment où l’autre. Si on reçoit des propositions, on va analyser. Moussa a fait une bonne saison, il a encore une marge de progression, il nous apporte beaucoup et marque beaucoup. Deux joueurs importants. Si on perd deux joueurs de ce niveau, on cherchera des remplaçants, du même niveau j’espère, on a déjà discuté avec le président. Derrière, on a presque terminé avec 3 défenseurs, on a des besoins derrière, on discute avec Pierre Kalulu, j’espère qu’il prendra sa décision, mais on va chercher un défenseur oui », a ensuite ajouté le Brésilien, confiant après avoir fait une belle proposition au joueur de 20 ans, qui serait utilisé en tant qu'arrière droit. Le jeune Lyonnais est notamment suivi par le Bayern et Séville.

Pour finir, il a évoqué le cas Memphis Depay, annoncé partant avec un contrat qui expire en 2021 : « il s'est fait les croisés à un an et demi de la fin de son contrat. Il faut savoir qu'il est très important pour nous, on a commencé à discuter d'une prolongation et on veut qu'il reste. Il a pris beaucoup de plaisir, il est devenu un vrai leader mais il a eu sa blessure. Il a fait beaucoup d'efforts pour revenir, dans sa tête il y avait l'Euro, j'espère qu'on va trouver une solution pour une prolongation. Mais un joueur de son talent, à un an de la fin de son contrat... ça va être une longue discussion et on ne sait pas si on va la gagner ».

Jean-Michel Aulas a d'ailleurs confirmé que Juninho et Cheyrou auront de quoi faire sur le mercato : « il y aura un certain nombre de moyens, on a la chance d’être bien structurés, d’avoir des fonds propres, mais le Covid nous aura coûté 100 millions d’euros. [...] Mais vous verrez qu’on ne va pas être frileux, on a la capacité, sur une histoire, un modèle, de continuer d’investir. » Autant dire que l'été va être très chaud du côté de la Capitale des Gaules.