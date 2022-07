Real Madrid : les 4 joueurs qui veulent se faire une place cet été

La suite après cette publicité

Comme c'est très souvent le cas, c'est du côté de Los Angeles que le Real Madrid fait sa présaison. Les troupes de Carlo Ancelotti sont désormais au complet, après l'arrivée de Karim Benzema dans la journée d'hier. Une présaison pendant laquelle les Madrilènes vont notamment défier le FC Barcelone en amical, et où le principal objectif du coach italien sera, en plus de mettre ses joueurs en forme, d'intégrer Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger, les deux nouveaux visages de l'équipe première madrilène.

Mais ce n'est pas tout, puisque comme souvent, l'expédition du club de la capitale espagnole a été complétée par quatre jeunes. Ces derniers ont passé un premier "casting" lors des premiers entraînements à Madrid et ont ainsi gagné le droit de partir aux Etats-Unis avec les A. Comme l'indique [Marca](Luis López), les quatre ont l'occasion de convaincre Carlo Ancelotti et d'avoir un rôle à jouer la saison prochaine.

Vinicius Tobias est toujours là

C'est le cas de deux gardiens, surtout que l'avenir de Lunin est flou et que la place de numéro 2 risque de se libérer. Le premier d'entre eux est Luis López, gardien de 21 ans et de 1m92. Son comportement et son attitude sont très appréciés en interne, et il est comparé à Thibaut Courtois, étant même assez proche du portier belge avec qui il a une grande relation. Lucas Cañizares, 20 ans et fils du légendaire Santiago, a lui aussi une carte à jouer et génère beaucoup d'espoirs du côté de Madrid en vue de l'avenir.

Vient ensuite Vinicius Tobias, le latéral droit brésilien dont nous vous parlions plus tôt cet été. Arrivé en provenance du Shakhtar l'hiver dernier, il a rapidement convaincu tout le monde grâce à ses qualités offensives et beaucoup lui voient déjà un avenir en équipe première, surtout qu'à droite, il pourrait y avoir une place libre si Odriozola repartait en Italie. Le dernier joueur qui va lutter pour sa place est Juanmi Latasa, le buteur de 21 ans qu'on a déjà pu voir à l'oeuvre quelques minutes en équipe première en fin de saison dernière. Des "renforts" inattendus qui pourraient faire du bien aux Madrilènes...